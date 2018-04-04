Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, Mümbiç’te 2 yeni üs kuruyor

ABD'nin YPG/PKK terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Mümbiç ilçesinde 2 yeni üs kurduğu öğrenildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda Amerikan askerlerini Suriye’den çekmek istediğini açıklamasının ardından, ABD ordusunun Mümbiç'te 2 yeni üs kurma çalışmalarına başladığı bildirildi. Mümbiç’te yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD yeni üs inşa etmek amacıyla ilçenin kuzeyindeki Dadat köyündeki gözlem noktasını genişletiyor. Söz konusu köyün güneyine İnşaat malzemeleri ve ekipmanların getirildiği ve üssün Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'na 8 kilometre uzaklıkta kurulacağı belirtiliyor. Diğer üs ise cephe hattına 4 kilometre uzaklıkta inşa ediliyor.

Mümbiç’in kuzeyinde telefonuyla çekim bir Russia Today muhabiri ise, arkasındaki ABD tanklarını işaret ederek bölgede yeni üs inşa edilmesi için malzeme sevkiyatı yapıldığını ifade ediyor.

Öte yandan, Türkiye’nin Mümbiç’teki teröristlere ilişkin çağrılarının ardından, ABD Pazar günü Mümbiç’e takviye güç göndermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’deki varlığının çok maliyetli olduğunu belirterek “Suriye'deki askerlerimizi geri çekmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyorum” demişti.  Ancak Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’nin Suriye’deki maliyetini karşılaması durumunda, ABD'nin Suriye'de kalmaya istekli olabileceğini ima etmişti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA