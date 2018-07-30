Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, Nijer’de silahlı İHA depoladığını itiraf etti

ABD ordusu bugün yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerinin Nijer’de silahlı insansız hava araçlarının (İHA) bu yılın başlarından itibaren militanlara saldırmaya başladığını açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nijer hükumeti, geçtiğimiz Kasım ayında insansız hava araçlarını (İHA) kullanmaları için Amerikan Kuvvetlerine izin vermişti ancak iki taraf da İHA’ların mevzilendirildiğini doğrulamamıştı.  ABD Afrika Komutanlığı (AFRİCOM) Sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, “Nijer Hükumeti ile koordineli olarak, istihbarat, gözleme ve keşif uçaklarımız var. Ancak güvenlik endişelerimizden ötürü operasyonların nereden yapıldığını ve ileriki operasyonlarımızı açıklayamayız” ifadeleri kullanıldı.
 
Bugüne kadar ABD, Nijer’de İHA’ları gözlem için kullanıyordu. Nijer’deki ABD varlığı son yıllarda, Nijer ordusunun militanlara karşı düzenlediği operasyonlara destek veren 800 kişilik bir güce ulaşmıştı. 
 
Ekim ayında ülkenin batısındaki militanlar, 4 ABD'liyi öldürmüş, çevre ülkelerdeki teröristler de sık sık Nijer’e girip yağmacılık ve terör saldırıları düzenliyorlardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul´da korku dolu anlar! Araçlar dev çukura yuvarlandı

İstanbul´da korku dolu anlar! Araçlar dev çukura yuvarlandı

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Hızlı ve kolay 10 kolay gıda testi

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

Görünmez olduklarını düşünen afacanların komik halleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA