Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran: ABD nükleer anlaşmadan çıkarsa biz de çıkarız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hâlinde kendilerinin de aynısını yapacağını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Komisyonu toplantısında konuşan Arakçi, ABD'de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla bilinen CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirilmesine ilişkin, "ABD'de Dışişleri Bakanlığında yapılan değişiklik bu ülkenin nükleer anlaşmadan çıkma konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır." dedi.

Avrupalı ülkelerin ABD'yi anlaşmada tutmaya çalıştıklarını dile getiren Arakçi, "ABD nükleer anlaşmadan çıkarsa biz de çıkarız." ifadelerini kullandı.

Arakçi, anlaşmadan çıkmasa bile Washington yönetiminin İran'a yönelik baskılarının ortadan kalkmayacağını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristler kaçacak delik arıyor... TSK birlikleri Afrin tepelerine konuşlandı

Teröristler kaçacak delik arıyor... TSK birlikleri Afrin tepelerine konuşlandı

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Firavun'un mezarına dokunan ölüyor

Firavun'un mezarına dokunan ölüyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA