Uluslararası Af Örgütü ABD, Fransa ve İngiltere'ye Rakka'daki sivil kayıpları itiraf etme çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun haziran-ekim 2017'deki Rakka operasyonunu yönelik rapor yayınladı.

Raporda, "imha savaşı" tabir edilen operasyonun bilançosunu araştırmak için uzmanların hava saldırılarına maruz kalan 42 alana gönderildiği, 112 siville röportaj yapıldığı belirtildi.

Raporda, koalisyonun sivillere zarar vermemek için hassas davrandığı yönündeki söyleminin doğru olmadığı ifade edildi.

Hava saldırılarında 90 kadar akrabasını ve komşusunu kaybeden 4 ailenin incelendiği raporda, Rakkalı sivillerden Münire Hasniş'in "Kalanlar öldü. Kaçmayı deneyenler öldü. Kaçakçılara verecek paramız yoktu. Kapana kısılmıştık." sözlerine yer verildi.

Hasniş ailesinin kaçma girişimlerine rağmen, ağustosun ilk 2 haftasında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 18 aile üyesini kaybettiğinin belirtildiği raporda, 9 kişinin koalisyonun hava saldırılarında, 7'sinin DEAŞ'ın döşediği mayınlara basarak, ikisinin ise terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında öldüğü kaydedildi.

Raporda, Esved ailesinin yaşamları boyunca çalışarak elde ettikleri evleri ve iş yerlerini bırakamayacakları için Rakka'da kalmaya karar verdikleri ancak 28 Haziran'da hava saldırısının evlerini yıktığı, çoğu çocuk 8 aile ferdinin öldüğü kaydedildi.

Badran ailesinin 39 üyesinin Rakka içinde bir yerden bir yere giderken farklı hava saldırılarında öldürüldüğü aktarılan raporda, Fayad ailesinin ise YPG/PKK ve koalisyonun DEAŞ ile anlaşarak operasyonun sonlanmasından saatler önce yapılan hava saldırısında (12 Ekim 2017) 15 üyesini kaybettiği ifade edildi.

Örgüt, hava saldırılarına katılan ABD, Fransa ve İngiltere'ye tarafsız şekilde sivil kayıplarla ilgili iddiaları araştırma, Rakka'daki sivil ölümlerinin boyutunu ve kentteki yıkımı itiraf etmeleri çağrısında bulundu.