ABD öncülüğündeki koalisyonun Münbiç'te yeni bir üs kurdu iddia edildi
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'deki Münbiç ilçesine yeni bir üs kurduğu iddia edildi. Üssün ilçede bulunan koalisyona ait 3'üncü üs olduğu belirtildi.
- DHA
Halep'in Münbiç ilçesindeki terör örgütü PKK/YPG varlığı Türkiye ile Amerika arısında sorun olmaya devam ederken, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile uluslararası mücadele koalisyonunun ilçenin kuzeyinde yeni bir üs daha kurduğu öne sürüldü. Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan haber ve görüntülerde, kurulan üssün çevresinde çok sayıda koalisyona ait zırhlı araç bulunuyor. Yeni kurulduğu ileri sürülen üssün üzerinde ABD bayrağı dalgalanırken, üssün Münbiç'te kurulan 3'üncü üs olduğu belirtildi. Habere göre, üssün Türkiye'nin Münbiç'e yönelik olası operasyon girişimlerine yönelik kurulduğu ileri sürüldü.
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