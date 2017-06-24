SOHR: ABD önderliğindeki Koalisyon Güçleri sadece Mayıs ayı içerisinde 472 sivili öldürdü

Suriye iç savaşını yakından takip eden İngiltere merkezli İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ABD önderliğindeki Koalisyon Güçlerinin Suriye'de sadece Mayıs ayı içerisinde 472 sivili öldürdüğünü açıkladı. Gözlemevinin raporuna göre Eylül 2014 tarihinden beri Koalisyon Güçlerinin bir ay içerisinde imza attığı en büyük katliam.

Koalisyon güçleri Rakka'da aralarında 53 çocuğun bulunduğu 250 sivili katl etti. Deir ez Zor'da ise aralarında 84 çocuk bulunan 222 sivil öldürüldü.

ABD destekli Koalisyon Güçleri DEAŞ'ın kontrol altında tuttuğu Rakka ve Deir ez Zor'u alabilmek için bölgede faaliyet gösteren diğer bir terör örgütü olan PYD/YPG'yi destekliyor.

İnsan hakları gözlemcileri Koalisyon Güçlerinin saldırılarında sivilleri ayırt etmediğini belirtiyor. Koalisyon Güçleri Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Musul'da gerçekleştirdiği tek saldırıda 100'den fazla kişiyi öldürmüştü.