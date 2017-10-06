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ABD ordusu, Körfez ülkeleriyle tatbikatları durduruyor

Katar'a yönelik ambargonun devam ettirilmesi üzerine ABD, Körfez ülkelerine yönelik askeri tatbikatları durdurma kararı aldı

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Amerikan Associated Press haber ajansı, Haziran ayı başında patlayan Katar krizinin ardından ABD ordusunun Körfez ülkeleriyle bazı askeri tatbikatları askıya almaya hazırlandığını bildiriyor.
 
Katar krizinin başlangıcında Doha yönetimini suçlayan ABD, geçen dört ayın ardından bu kez farklı bir adım atıyor. Amerikan Associated Press ajansının son dakika haberine göre, ABD ordusu Körfez ülkeleriyle bazı askeri tatbikatları durduruyor.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 5 Haziran'da patlayan Katar krizinde düğmeye kendisinin bastığını attığı Twitter mesajıyla ilan etmişti.
 
Katar, söz konusu tarihten bu yana Suudi Arabistan'ın başını çektiği komşuları tarafından tecrit edilmiş durumda. Kara ve deniz sınırları kapatılan ülkeye en büyük destek Türkiye ve İran'dan gelmişti.

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