ABD ordusu PKK'lılara patlayıcı eğitimi veriyor

Geçen yıl Ekim-Aralık aylarına ilişkin Başmüfettişlik raporunda ABD’nin Suriye’deki asker sayısının dört kat artırarak 2 bin civarına çıkardığı ifade edilirken ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarında asker eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının SDG (PYD/PKK paravanı) kuvvetlerinden oluştuğu belirtildi.

Raporda “Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun SDG’yi teçhizatlandırdığı ancak özellikle de YPG’nin kendilerine verilen silahları doğru amaçlarla kullandığından emin olmak için YPG’ye verilmek üzere işaretlenen ekipman ve malzemeleri takip ettiğini bildirdi.” ifadelerine yer verildi.

TERÖRİSTLERE "PATLAYICI EĞİTİMİ"

Pentagon’un PYD/PKK’nın paravanı SDG güçlerini DEAŞ’tan alınan alanların güvenlik ve istikrarını sağlamak üzere eğitimden geçirdiği ifade edilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

“SDG iç güvenlik kuvvetleri, sınır güvenlik kuvvetleri, patlayıcı uzmanları eğitmeye başladı ve terörle mücadele kuvvetlerini tekrar yapılandırmak üzere planlar yaptı.”

Raporda SDG adını kullanan PYD/PKK'nın 3 binden fazla sözde Rakka İç Güvenlik Kuvveti eğittiği belirtildi.

ABD, PKK KONUSUNDA GERİ ADIM ATMIYOR

ABD Suriye’de PYD/PKK’nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir “Sınır Koruma Birliği” ve “Kuzey Suriye Ordusu” kurmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Kısa bir süre sonra ise açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıkladı.

TERÖRİSTLERDEN OLUŞAN "İSTİKRAR GÜCÜ"

Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’nin bu projeye öncülük edeceğini ifade etti. Ancak bu açıklamanın Türkiye ile ABD arasında krize neden olmasından dolayı Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını eğitilen grubun “İç İstikrar ve Güvenlik Gücü” olacağını duyurdu.