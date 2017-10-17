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ABD ordusunda intihar eden askerin 'İslamofobiya' baskısına maruz kaldığı ortaya çıktı

ABD ordusunda deniz piyadesi olan Pakistanlı göçmen ailenin oğlunun ordu içerisinde 'İslamofobiya' baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden intihar ettiği ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz yıl içerisinde intihar eden Müslüman deniz piyadesi askerinin ailesi ABD hükümetine dava açtı.
 
100 milyon dolar tazminat talep eden aile, 20 yaşındaki oğulları Raheel Sıddıqi'nin orduda görevli üst düzey komutanları tarafından sözlü tacize maruz kaldığı açıklandı.
 
Raheel Sıddıki geçtiğimiz yıl askeri kamptaki binanın 3. katından atlayarak intihar etmişti.
 
Ailenin açıklamalarına göre üst komutada yer alan askerlerin inancından dolayı Rhaeel'e terörist dediği ve sürekli hakarete maruz kaldığı belirtildi.

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