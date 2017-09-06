ABD, ÖSO'nun Suriye çölünden çekilmesini istedi

Suriye'nin güneydoğusunda, ülkenin yarısından fazlasını oluşturan çöl bölgesinde etkin olan Ahmed Abdo grubunun sözcüsü Said Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD öncülüğünde kurulan, merkezi Ürdün'deki operasyon odasından (MOC) kendilerine "bölgeden çekilin" talimatı geldiğini söyledi.

Seyf, "DEAŞ'ın çekildiği alanda Şii milisler ilerlemeye çalıştı. Koalisyon onları üç kere vurdu ama hepsi ABD ve Norveç askerlerinin bulunduğu Tanif'i korumak için yapıldı. Çölde bizim çatıştığımız bölgede bize herhangi bir destek verilmedi." dedi.

Seyf, son dönemde rejim güçleri ve İran destekli milislerin Şam-Bağdat yolundan hareket ederek Suriye-Ürdün sınırına geldiklerini belirtti.

Sözcü Seyf, şöyle devam etti:

"Şu an Süveyde'nin doğusunda Suriye-Ürdün sınırında yaklaşık 130 kilometrekareye hakimler. Çok donatılmış durumdalar ve Rus desteğine sahipler. (DEAŞ ve rejim hakimiyetinden kaçan) 5 bin sivilin yaşadığı Hadalat kampını boşaltıyoruz. Sınırdaki Rakban çadır kentine taşıyoruz. Pentagon bize Tanif'e yakın olan Rakban kampının korunacağı garantisini verdi."

Bu arada Ceyşu'l Usudu'ş Şarkiye ve Ahmed Abdo gruplarına gönderilen ve basına sızdırılan mektupta, çekilme talimatının Ürdün sınırında silahtan arındırılmış bölge oluşturmak için verildiği ifade edildi.

Çölü, DEAŞ'tan temizlemişti

Humus, Dera, Süveyde ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiya" olarak bilinen çöl bölgesinde, ÖSO'ya bağlı iki etkin grup bulunuyor.

Güney Cephesi çatı muhalif yapı içindeki Ceyşu'l Usudu'ş Şarkiye ve Ahmed Abdo grupları, toplam bin 600 kişilik güce sahip.

Söz konusu gruplar, ABD ve İngiltere özel kuvvetlerinin desteğiyle geçen mayıs ayında Suriye’nin güneyinde Irak sınırı boyunca kuzeye doğru ilerleyerek DEAŞ'ı bölgeden çıkarmıştı.

Ancak DEAŞ’ın çekildiği alanda İran destekli Esed rejimi güçleri ve milisler, Suriye-Irak sınır hattında ÖSO’nun önünü kesmişti. Böylece ABD-İngiltere destekli ÖSO harekatı durmuştu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Temmuz'da düzenlenen 5. toplantıda, ABD, Rusya ve Ürdün, Ürdün sınırındaki Dera ve Kuneytra için ayrı bir ateşkes ve güvenli bölge anlaşmasına varmışlardı.

Ancak bu illerin bir kısmını da kapsayan çöl bölgesi, 9 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkese dahil edilmemişti.