ABD özel temsilcisi terör örgütü YPG sorumlusu Anan Ebu Emced hakkında taziye mesajı yazdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Twitter'da, Menbiç'te ölen terör örgütü YPG sorumlusu Anan Ebu Emced hakkında taziye mesajı yazdı.
Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Menbiç kasabasındaki askeri sorumlusu olan Anan Ebu Emced hakkında Twitter’dan bir mesaj yazan McGurk, Emced'e övgülerde bulundu.
Mesajda, “Ebu Emced ile tanışmış olduğum için onur duyuyorum. DEAŞ'a karşı bir savaşçıydı. Burada Menbiç’te kurtarılan anne babasıyla görünüyor. Dün Rakka’da öldü. Huzur içinde yatsın” ifadesini kullandı.
Yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla Ankara’nın eleştiri oklarını üzerine çeken McGurk, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis’in heyetinde bu yüzden yer almadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.