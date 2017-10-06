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ABD, Pakistan'da 20 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı

ABD, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'nde gerçekleştirilen ve 20 kişinin ölümüne, 28 kişinin yaralanmasına neden olan intihar saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Nauert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
"ABD, muharrem ayı dolayısıyla Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Fatihpur Şerif Dergahı'nda yapılan anma etkinliğine düzenlenen saldırıyı kınamaktadır. Saldırıda hayatını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz, yaralananların da hızlı bir şekilde iyileşmelerini umuyoruz. Pakistan hükümeti ve bölgedeki müttefiklerimizle teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." Saldırıya ilişkin yerel emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'nde çok sayıda kişinin bulunduğu sırada düzenlenen intihar saldırısında 5'i çocuk, biri polis 20 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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