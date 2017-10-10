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ABD'li tarikat: Pazar günü kıyamet kopacak

Varlığı tartışmalı X Gezegeni’nin 15 Ekim’de Dünya’ya en yakın konuma geleceği öne sürüldü. Bunun doğal felaketleri tetikleyeceği iddia edildi.

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ABD basını, 15 Ekim günü için ilginç bir iddiada bulundu. Tarikat mensubu David Meade, evrende var olduğu ispatlanmayan X Gezegeni'nin Dünya'ya en yakın konumuna bu pazar geleceğini öne sürdü. Meade, gezegenin konumunun fay hatlarını harekete geçirip, deprem, tsunami ve volkanik patlamalar yaratacağını söyledi. Bu söylentilerin basında yayılması sonrası büyük panik yaşandı. Ancak Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde görevli bilim insanları bu söylentileri yalanladı.
 
"AMERİKA'DAKİ KASIRGALAR FELAKETİN ÖNCÜSÜ"
 
Meade, ağustostaki güneş tutulmasından sonra kasırgaların arttığına dikkat çekti. Bunun felaketin öncüsü olduğunu söyledi.

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