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ABD polisi 2017'de 987 kişiyi öldürdü

ABD'deki polislerin 2017 yılında 987 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

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ABD'deki polislerin 2017 yılında 987 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

Washington Post gazetesinin, yerel resmi kaynaklardan derlediği istatistiklere dayandırdığı habere göre 2015-2017 döneminde yaklaşık 3 bin kişi ABD polisinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

İstatistiklere göre polis, 2015'te 995, 2016 yılında 963, 2017 yılında da 987 kişi vurarak öldürdü.

Öte yandan ABD polisinin 2015'te 36, 2016 yılında 17, geçen yıl ise 19 silahsız siyahi erkeğin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

2014 yılının Ağustos ayında Michael Brown adlı 18 yaşındaki siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde polis şiddetiyle ilgili istatistiklerin tutulmaya başlandığı belirtilen haberde, polisin özellikle silahsız sivillere karşı ilk müdahalelerinde gerekli dikkat ve özeni göstermediklerine vurgu yapıldı.

Aynı şekilde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da polis şiddetiyle ilgili istatistikleri 2015 yılından itibaren tutmaya başlamış, ancak kısa süre önce ülke genelindeki veri tabanlarının güncelleneceğini açıklamıştı.

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