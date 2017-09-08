ABD Rus haber ajansının iddiasını yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, "ABD Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin geçen ay Suriye'nin Deyrizor kentindeki terör örgütü DEAŞ'ın 20 civarında sözde saha komutanını bölgeden tahliye ettiği" iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Galloway, Rus haber ajansı RIA Novosti'nin iddiasının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

"Bu iddialar tamamen yanlıştır." diyen Galloway, konu hakkında fazla yoruma gerek olmadığını belirtti.

RIA Novosti'nin, adı açıklanmayan askeri ve diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin ağustos ayında Deyrizor kentindeki DEAŞ'ın 20 civarında sözde saha komutanını bölgeden tahliye ettiği ileri sürülmüştü.