ABD: Ruslar füzeleri ile uydularımızı vurabilir ABD yönetimi, Rusya’nın uzay uydularını vurmasını sağlayacak mobil Lazer sistemi geliştirmesinden ve bu sistemin dünyanın etrafını dolanabilen uydu sistemlerine yerleştirilebilmesinden dolayı kaygılı olduğunu bildirdi.