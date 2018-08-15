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ABD: Ruslar füzeleri ile uydularımızı vurabilir

ABD yönetimi, Rusya’nın uzay uydularını vurmasını sağlayacak mobil Lazer sistemi geliştirmesinden ve bu sistemin dünyanın etrafını dolanabilen uydu sistemlerine yerleştirilebilmesinden dolayı kaygılı olduğunu bildirdi.

  • star.com.tr
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Cenevre’de düzenlenen Silahsızlanma Konferası’nda konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yleem D.S Poblete, “ABD açısından bu durum Rusların, sözleriyle uyumlu olmayan tasarruflarda bulunduğunun ıspatıdır” dedi.
 
Poblete, konuşmasında, Rusya’nın uyduları vurma kapasitesine sahip silahlar geliştirmeye çalıştığına işaret ederek, “Bu gelişme, Moskova’nın son dönemlerde tuhaf hareketlenmeleri göz önüne alındığında oldukça kaygı verici” şeklinde konuştu.
 
Uzmanlar ABD'nin kuruğu Uzay Gücü'nün tüm dünyada yasallığını ortaya koymak için Rusya'nın füzelerini bahane ettiği belirtti. ABD Rusyanın uzayda füze denemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken Pentagon'un uzayı bir savaş bölgesi olarak görüp Uzay Gücü kurması akıllarda soru işareti bıraktı.

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