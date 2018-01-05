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ABD: Rusya İran'ı desteklemeye devam ederse bu eylemin bedelini ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın İran rejimini desteklemeye devam etmesi durumunda 'büyük bir bedel' ödeyeceğini söyledi.

  • DHA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H:R: McMaster, Rusya'nın İran'da bir haftadır süren hükümet karşıtı protestoları desteklemesinin "bir bedeli olacağını" söyledi ve Rusya'yı "ülke genelinde büyük felaket yaratan İran yönetiminin tutumuyla" yüzleşmeye çağırdı.
 
ABD devleti tarafından yayın kolu Voice of America'da konuşan McMaster, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarının ABD ve Rusya'nın çıkarlarına ters düştüğünü söyledi. Rusya'nın Ukrayna üzerindeki askeri baskıları ve batıdaki seçimlere karıştığı iddialarının ABD ve Rusya'nın ilişkilerini bozmaya yönelik olduğunu belirten McMaster, "Rusya'nın son zamanlardaki eylemleri, ABD ve Avrupa devletlerinin çıkarlarına ters düşecek gibi görünüyor. İran'a yardım etmek Rusya'nın hangi notada işine yarayabilir? Rusya İran'ı desteklemeye devam ederse bu eylemin bedelini ödeyecek" dedi.

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