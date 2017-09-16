Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD: Rusya savaş uçakları PYD güçlerini vurdu

ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Deyrizor bölgesinde PKK/PYD güçlerini vurduğunu açıkladı.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD, Rusya'ya ait savaş uçaklarının PYD/PKK güçlerini vurduğunu açıkladı. ABD askerlerinin de bölgede olduğu vurgulanan açıklamada "ABD askerleri Rus hava saldırısında yaralanmadı" ifadesi kullanıldı.

Fırat'ın kuzeyinde mevzilenen ve merkeze ilerleyişi devam eden PYD/PKK'ya ait noktalar sabah saatlerinde Rusya'ya ait savaş uçaklarınca vurulmuştu.

PYD mevzilerinde 6 teröristin yaralandığı bildirilmişti. 

Kaynak: Yeni Şafak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
‘Emniyet Mehter Takımı’ Taksim Meydanı’nda konser verdi

‘Emniyet Mehter Takımı’ Taksim Meydanı’nda konser verdi

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

Satürn keşif aracı Cassini 20 yıllık görevini sonlandırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA