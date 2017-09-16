ABD: Rusya savaş uçakları PYD güçlerini vurdu
ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Deyrizor bölgesinde PKK/PYD güçlerini vurduğunu açıkladı.
ABD, Rusya'ya ait savaş uçaklarının PYD/PKK güçlerini vurduğunu açıkladı. ABD askerlerinin de bölgede olduğu vurgulanan açıklamada "ABD askerleri Rus hava saldırısında yaralanmadı" ifadesi kullanıldı.
Fırat'ın kuzeyinde mevzilenen ve merkeze ilerleyişi devam eden PYD/PKK'ya ait noktalar sabah saatlerinde Rusya'ya ait savaş uçaklarınca vurulmuştu.
PYD mevzilerinde 6 teröristin yaralandığı bildirilmişti.
Kaynak: Yeni Şafak
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