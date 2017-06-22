ABD, Rusya ve Ürdün Suriye'nin güneyinden Şii milisleri çıkarma kararı aldı

Shark al Awsat gazetesinin batılı kaynaklara dayandırdığı habere göre Mayıs ayı ortalarında başlayan ABD-Rusya-Ürdün görüşmelerinde sonuca ulaşıldı.

Yapılan anlaşmaya göre Suriye'nin güneyinde kalan Deraa bölgesi ve 30 km'lik alan Suriye güçlerinin dışındaki tüm gruplardan temizlenecek.

Buna göre bölgede bulunan İran destekli Hizbullah ve Şii milisler söz konusu alandan çıkarılacak.

Üçlü zirvede aynı zamanda yerel konseylerin varlığı, insani yardım gönderimi ve sığınmacıların Ürdün'e gönderilmesi meseleleri ele alındı.

Öte yandan Dera da Esed rejiminin paçavrasının dalgalanmasına, Ürdün sınırındaki Ramtha geçişine ve Lübnan'dan Ürdün'e ürün aktarmak için kullanılan ticaret hattının açılmasına izin verildi.

Kaynaklar Rusya'nın Irak sınırındaki çatışma hattını belirlemek için ABD ile Rusya ve Şam yönetimi arasında arabulucu rolü oynadığını ve el- Zakaf'ta bulunan askeri üssün el-Tanf kampına nakl edilmesine karar verildiğini ifade etti.

Bu arada yetkililer, Moskova'nın birkaç gün içerisinde Washington ile Tahran arasında küçük çaplı anlaşmalara varmak için çaba harcadığını da belirtti.