ABD: Rusya'ya net bir mesaj gönderdik

Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ajan krizinin ardından 60 Rus diplomatın ABD'den sınır dışı edilmesi kararına destek veren yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın kararının Rusya'nın eylemlerinin sonuçları olacağını gösterdiğini belirten Haley, Rusya'yı, ''Suriye'de işlenen suçlara ortak olarak, Ukrayna'da yasa dışı eylemlerde bulunarak ve son olarak İngiltere'de kimyasal silah kullanarak dünyayı istikrarsızlaştırmakla'' suçladı.

Haley, "Rusya, sınırlarımız içinde Birleşmiş Milletler'i tehlikeli faaliyetler için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. Bugün ABD ve birçok müttefiki Rusya'nın eylemlerini sineye çekmeyeceğini gösteren net bir mesaj gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın 48'i Washington'da, 12'si Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinde görev yapan toplam 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı kararı verilen diplomatların ABD'yi terk etmeleri için 7 günlük süre tanındığı bildirilmişti.

İngiltere'ye yerleşen eski Rus ajanı Skripal ve kızı, 4 Mart'ta kimyasal gaz ile zehirlenmiş, başta İngiltere olmak üzere birçok ülke olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Olayın ardından iki ülke arasında sınır dışı kararları alınmış, ABD de dahil birçok ülkeden Rusya'ya yeni yaptırım kararları alınacağı belirtilmişti.