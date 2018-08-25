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ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rus S-400 füze sistemi alımının diğer ülkelere ve şirketlere yönelik yaptırımları kışkırtabileceğini ifade etti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert,basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Ben şahsen böyle bir haber görmedim ama eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Biliyorsunuz, Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters" dedi.
 
Nauert, S-400'ün NATO'nun diğer sistemlerine uymadığını hatırlatarak, "Dünyadaki partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi.
 
"S-400 alımının  diğer ülkelere yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlattığını" söyledi.
 
(Sputnik)

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