ABD savaş uçakları Güney Kore'de atış tatbikatı yaptı

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ABD'nin Guam Adası'ndaki Andersen Hava Üssünden kalkan B-1B tipi 2 ağır bombardıman uçağı ve Japonya'daki Ivakuni Hava Üssü'nden kalkan 4 F-35 hayalet avcı uçağı, Güney Kore'nin doğusundaki bir askeri bölgede, Kuzey Kore'nin "kritik tesislerini" temsil eden hedeflerin imha edildiği bir bombalama tatbikatına katıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, tatbikatta gerçek bombaların kulanıldığını belirtti.

ABD ve Güney Kore ordularının, her yıl düzenledikleri müşterek Ulçi Özgürlük Muhafızı Tatbikatı'nın tamamlanmasının ardından gelen bağımsız askeri faaliyetin, iki ülkenin Kuzey Kore'nin orta menzilli güdümlü bir füzeyi Japonya üzerinden Pasifik'e fırlattığı füze denemesine yanıt olarak icra edildiği değerlendirmesi yapıldı.

Kuzey Kore'nin denemesi, başta füzenin hava sahasından geçtiği Japonya olmak üzere bölge ülkeleri ve ABD'nin tepkisine yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Japon ve Güney Koreli muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından "tüm seçeneklerin masada olduğunu" açıklamıştı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Pyongyang yönetimini sert şekilde kınamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün fırlatılan ve Japonya'nın üzerinden geçen orta menzilli balistik füzenin, ordusunun "Pasifik'te gelecekteki askeri operasyonlarının ilk adımını oluşturduğunu" söylemişti.

Güney Kore'nin füze denemesinin ardından Kuzey'den gelecek muhtemel saldırıya karşı ABD'li muhataplarından Guam'daki Amerikan B-1B bombardıman uçaklarının ülkesine konuşlandırılmasını talep ettiği öne sürüldü.