ABD Savunma Bakanı Mattis: Kuzey Kore ile savaş istemiyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, görevine başlamasının onuncu ayında ikinci kez Kuzey Kore sınırına gitti. Güney ve Kuzey Kore arasındaki ünlü sınır köyü Panmunjom'da gazetecilere poz veren Mattis, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kınamalarına rağmen Pyongyang'ın bölgesel ve global tehditleri devam ediyor" dedi.

"NÜKLEER SİLAHLAR KESİNLİKLE YOK EDİLMELİ"

'Kuduz köpek' lakaplı Mattis, "Washington'ın amacı Kuzey Kore ile savaş değil ancak Kore Yarımadasın'daki nükleer silahların tamamen, kanıtlanabilir ve kesin şekilde yok edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

GÜNEY KORELİ MEVKİDAŞI DA YANINDAYDI

Askerden arındırılmış bölgeyi ziyaretinde Mattis yanında Güney Koreli mevkidaşı Song Young-moo vardı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tehditleri karşısında müttefikleri Seul'un yanında duracaklarını belirten Mattis'in sözlerini Uluslararası haber ajansları 'acil' koduyla dünyaya geçti.

"KİMSE SAVAŞ İÇİN ACELE ETMİYOR"

Savaş seçeneğinin masada olduğunu bir kez daha dile getiren ABD Savunma Bakanı, diplomasiye vurgu yaptı ve "Kimse savaş için acele etmiyor" ifadesini kullandı.

İKİ BAKAN YAN YANA POZ VERDİ, TURİSTLER ÇEKTİ

Ajanslar ayrıca eşi benzeri olmayan köy Panmunjom'dan çok sayıda fotoğraf da servis etti. Kuzey Koreli askerlerin iki bakan yan yana poz verirken dikkatli şekilde olan biteni izlediği görülüyor. Köyün Kuzey Kore tarafını ziyaret eden turistler de fotoğraf makineleriyle Güney tarafında olanları çekti.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA ORADA

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da Mattis'le birlikte Güney Kore'yi ziyaret ediyor.

Sınırda bunlar olurken Kuzey Kore, el koyduğu Güney Kore'ye ait balıkçı teknesini serbest bırakacağını duyurdu.

ATMOSFERDE HİDROJEN BOMBASI TESTİ GELEBİLİR

İlk kıtalararası balistik füzesini Temmuz ayında fırlatan, Eylül ayı başında ise ilk kez hidrojen bombası test eden Kuzey Kore, atmosferde yeni bir hidrojen bombası denemeye hazırlanıyor. Pyongyang yönetimi, daha önceki nükleer testlerini yeraltında yaptı. Uzmanlar, Pasifik Okyanusu üstünde test yapmanın, Kuzey Kore'nin ABD'yi vurma yeteneğini gösterme yolu olabileceğini söylüyor.

Eylül ayındaki hidrojen bombası testi, bölgede 6.3 büyüklüğünde depreme yol açmıştı. Hidrojen bombası, atom bombasından çok daha güçlü bir silah ve şehirleri yok edebilme kapasitesine sahip.

Kuzey Kore'nin Eylül ayı ortasında fırlattığı bir başka kıtalararası balistik füze ise 3 bin 700 kilometre katederek Japonya'nın üstünden geçmiş ve Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.