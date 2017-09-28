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ABD Savunma Bakanı Mattis Katar'da Al Sani ile bir araya geldi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldiği bildirildi.

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Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, ABD'ye ait El Udeyd Hava Üssü'nde Mattis ile yaptığı görüşmede siyasi, stratejik, askeri ve savunma alanlarında Katar-ABD ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Başta Körfez krizi olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların konuşulduğu görüşmede teröre karşı mücadele için sarf edilen çabalara da değinildi.

ABD'nin Körfez bölgesindeki en önemli askeri üslerinden biri olan Udeyd Hava Üssü, başkent Doha'nın güneybatısında yer alıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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