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ABD Savunma Bakanı Mattis Katar'da Şeyh Temim ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim ve Mattis siyasi, stratejik ve askeri alanlarda Katar ABD ilişkilerini, bölgesel ve uluslararası konuları, terörle mücadeleyi ele aldı.

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, ikili yaptığı görüşmede siyasi, stratejik ve askeri alanlarda Katar-ABD ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Başta Suriye, Filistin, Yemen ve Libya meseleleri olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların konuşulduğu görüşmede terör, şiddet ve aşırılıkla mücadele için sarf edilen çabalara da değinildi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayan turuna salı günü Suudi Arabistan ve Mısır ile başlamıştı. Daha sonra İsrail'i ziyaret eden ve dün akşam Katar'a gelen Mattis'in, yarın Cibuti'ye gitmesi bekleniyor.

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