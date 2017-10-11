ABD Savunma Bakanı Mattis: Türkiye ile yaşanan vize krizi, askeri operasyonları etkilemedi
ABD Savunma Bakanı Mattis, 'Türkiye ile yaşanan vize krizi, askeri operasyonları etkilemedi' dedi.
ABD Savunma Bakanı Mattis: Türkiye ile yaşanan vize krizi, askeri operasyonları etkilemedi
ABD Savunma Bakanı Mattis: Türkiye ile ABD yakın çalışmaya devam edecek
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