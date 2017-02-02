ABD Senatosu Tillerson'ın Dışişleri Bakanlığını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı eski Exxon Mobil CEO'su Rex Tillerson, Senatodaki oylama sonucunda bakanlık koltuğuna oturmayahak kazandı.

ABD Senatosunda yapılan oylamada Tillerson, 43 aleyhte oya rağmen 56 senatörün desteğiyle bakanlık onayını aldı.

Geçen hafta pazartesi günü Senato Dış İlişkiler Komitesinde yapılan oylamada Tillerson, 1 oy farkla onaylanmıştı.

20 Ocak'ta göreve başlayan Trump'ın kabinesindeki en önemli koltuğa oturacak Tillerson'ın kısa süre içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Uzun süre "Rusya ile yakın bağları" olduğu gerekçesiyle kamuoyunun farklı kesimlerinde tartışılan bir isim olan Tillerson, enerji dünyasındaki önemli figürlerden biri olarak biliniyor.

Dışişleri Bakanlığındaki bin civarında görevlinin "Trump'ın aldığı nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağını protesto eden" bir metne imza atmasının, henüz bakan olan Tillerson'ın öncelikle masasına gelecek konulardan biri olacağı belirtiliyor.