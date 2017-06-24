ABD Senatosu, Pentagondan'dan Yemen'de BAE tarafından işletilen hapishanelerdeki işkence iddialarını araştırmasını istedi

Komite Başkanı Arizona eyaleti senatörü Cumhuriyetçi John McCain ve Rhode Island eyaleti senatörü Demokrat Jack Reed tarafından imzalanan mektupta, dün Associated Press haber ajansı tarafından ortaya atılan işkence ve insan hakları ihlallerinin soruşturulması talep edildi.

Senatörler mektupta şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin işkencelere katılan emirlikler ve Yemenli güçlere verdiği destek dahil, iddia edilen kötü muamelelerle ilgili gerçekleri ve genel durumu derhal inceleme talimatı vermenizi rica ediyoruz. Sizden ayrıca iddia edilen kötü muamelelerle ilgili ABD askerlerinin bilgisi olup olmadığını, biliyorlarsa ne bildiklerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı rica ediyoruz."

ABD kuvvetlerinin işkencelerle ilişkilendirilmesinin ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı vurgulanan mektupta senatörler, soruşturmanın sonuçlarının derhal komite ile paylaşılmasını talebinde de bulundu.