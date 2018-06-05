ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik olarak gerçekleştirdiği hava saldırısında 27 örgüt üyesini öldürdü

AFRICOM'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Puntland vilayetine bağlı Bosaso kentinin 26 mil güneybatısında yer alan bölgede, Eş-Şebab örgütüne ait mevziye geçen cumartesi günü hava saldırısı düzenlendiğini bildirildi.



Saldırıda 27 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü duyurulan açıklamada, Somali hükümeti ile koordineli düzenlenen operasyonda sivil kaybın yaşanmadığı kaydedildi.



Açıklamada, ayrıca ABD güçlerinin, Amerikan vatandaşlarını savunmak ve terör tehditlerini başarısızlığa uğratmak için Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ile iş birliği içinde elindeki bütün imkanları kullanmaya devam edeceği aktarıldı.



Bu operasyonun, ABD kuvvetlerinin, bu yıl içinde Eş-Şebab örgütünü hedef aldığı ve örgütte en fazla kaybın yaşandığı hava saldırısı olduğu ifade edildi.