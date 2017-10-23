ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Somali'de kötüleşen güvenlik sorunu sebebiyle "çok endişeli" olduklarını belirterek, "Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) her zaman çok destek olduk ve bunu sürdüreceğiz." dedi.

Haley, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde, Afrika Birliği Siyasi İşler Komiseri Cessuma Minata Samate ile yaptığı görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SOMALİ'DEKİ DURUM İÇİN ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Somali'de yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen ve 300'den fazla insanın ölümüne neden olan bombalı saldırıyı hatırlatması üzerine Haley, "ABD, Somali'de kötüleşen güvenlik ortamı sebebiyle çok endişeli. Tüm bu insanlar bizim kardeşimiz. Eğer onlara yönelik bir tehdit varsa, bize karşı da bir tehdit var." şeklinde konuştu.

Nikki Haley, ABD'nin Afrika'daki ortaklarıyla terörle mücadeleyi sürdürdüğünü söyleyerek, "AMISOM'a her zaman çok destek olduk ve bunu sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.