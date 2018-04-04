ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Coats, Beyaz Saray'ın dün Suriye konusunda bir karara vardığını belirtti

Coats, gazetecilerle yaptığı kahvaltıda, Başkan Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" sözleriyle ilgili, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dün Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda karar verildiğini söyledi.

Coats, konuya ilişkin yazılı açıklamanın "yakında" yapılacağını kaydetti.

Başkan Trump, dünkü açıklamasında, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." demişti.