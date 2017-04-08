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ABD Suriye'de Rus hava savunma sistemlerini de vurdu

ABD'nin Esed rejimine ait havaalanına düzenlediği saldırı sonrası hava üssünde bulunan Rus Hava Savunma sistemlerinin de vurulduğu ortaya çıktı.

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ABD'nin Esed rejimine ait havaalanına düzenlediği saldırı sonrası hava üssünde bulunan Rus Hava Savunma sistemlerinin de vurulduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görüntülerde Rus menşeli alçak irtifa kısa menzilli hava savunma sistemi Pantisr-S1 HSS'in kullanılmaz hale geldiği görüldü.

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