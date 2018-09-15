ABD, Suriye'deki komisyonda terör örgütü YPG'nin de yer almasını istedi
ABD, Suriye'de yeni bir anayasa hazırlığı için kurulması öngörülen komisyonla ilgili dün Cenevre'de BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafından düzenlenen görüşmelerde kapsamlı bir çerçeve öneri sundu. Söz konusu öneri, ABD'nin Esed'li geçişi ve bölgesel yönetimleri dışlamadığına yönelik ipuçları taşıyor. ABD, kurulacak anayasa komisyonunda 'kuzeydoğu Suriye'den de temsilciler ifadesini kullanarak, terör örgütü YPG'nin ana unsur olduğu SDG'nin de yer almasını istedi.
Cenevre sürecinin canlandırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yeniden devrede. Mistura, Cenevre’de hafta boyunca süren toplantılarda Suriye krizinin başat aktörleriyle kurulması öngörülen yeni anayasa komisyonu ile anayasal reform sürecini masaya yatırdı. Mistura, ilk iki gün Astana sürecinin garantörü Türkiye, Rusya ve İran’ın temsilcileriyle bir araya geldi. Hemen ertesinde ise Mistura’nın masasında, ABD’nin başını çektiği Fransa, Almanya, İngiltere, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan’dan oluşan ‘Küçük Grup’ temsilcileri vardı. Toplantıda ABD’yi Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ile yardımcısı Joel Rayburn temsil etti.
ABD heyeti Cenevre’de masaya Trump yönetiminin Suriye için öngördüğü siyasi vizyonu ortaya koyan, bağlayıcılığı olmayan bir belge (non-paper) koydu.
'Kuzeydoğu Suriye’den temsilciler' vurgusu
(Hürriyet)
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