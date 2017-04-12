ABD, Suriye'nin sarin gazlı saldırısına yeni delil getirdi

ABD, aldığı sinyaller ve hava istihbaratından elde edilen bilgilerin, mahalli raporlarla ve saldırı mağdurlarından alınan örneklerle birleştirildiğinde, Suriye pilotlu bir SU-22 uçağının Han Şeyhun kasabasının kuzey batısına en az bir adet sarin sinir gazı taşıyan mühimmat attığını gösterdiğini söyledi. Atılan sarin gazı aralarında çocukların da bulunduğu en az 70 kişiyi öldürmüştü.

Yetkililer, istihbarat bilgileri ve temin edilen malzemelerin hiçbirinin Suriye ve Rusya'nın ileri sürdüğü alternatif hikayenin doğruluğuna işaret etmediğini belirtti. Rusya'nın iddiası rutin bombalama sırasında yanlışlıkla bir bombanın kimyasal depoya rast geldiği şeklindeydi.

İsmini vermek istemeyen ABD'li yüksek seviyeli bir yetkili, "Biz teröristlerin veya devlet dışı hiçbir aktörün bu kimyasal saldırıyı yapmadığından eminiz" dedi.

ABD, daha önceki yaptığı açıklamada, sarin gazının atılmasının ardından gaza maruz kalan hastaların götürüldüğü hastaneyi Rusya'nın bilerek bombaladığını iddia etmişti. Açıklamayı yapan Senatör Mc Cain, Rusya'nın çok hassas silahları bulunduğunu, bombalamadan önce bombalanacak bölgeye dron göndererek hastanenin yerinin tespit edildiğini sonra da gaza maruz kalanlardan elde edilecek delillerin yok edilmesi maksadıyla hastanenin bombalandığını söylemişti.