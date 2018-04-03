ABD Suriye'ye çok sayıda asker göndermeyi planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkililerinin ABD basınına yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump Suriye'ye daha fazla asker göndermeyi planlıyor.

Trump'ın Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütüne yönelik yardımların durdurulması kararını açıklamasının hemen ardından ABD Münbiç'e yardım tırları göndermişti. Yardım tırlarının yanı sıra da Münbiç'te bulunan ABD askeri üslerine 300 piyadenin takviye olarak gönderildiği belirtilmişti.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının sayısı net olarak bilinmesede geçtiğimiz aylarda açıklama yapan ABD'li Tümgeneral James Jerard, "Suriye'de SDG'yi desteklemek üzere ABD'nin 4 bin civarında askeri bulunduğunu" söylemiş hemen ardından, "Özür dilerim yanlışlıkla söyledim. Suriye'de yaklaşık 500 asker var" demişti.

Trump'ın dünya basınını manipüle eden açıklamalarının yanı sıra Münbiç'te bulunan ABD askeri personelinin terör örgütü PKK/YPG'ye, "Söylentilere aldırış etmeyin. ABD'nin yardımı devam edecek" şeklinde talimat verdiği de ortaya çıkmıştı.