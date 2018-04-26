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ABD, Taliban'ın Afganistan'da yeni saldırılar düzenleyeceği yönündeki tehdidine karşılık hükûmete destek mesajı verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban örgütünün Afganistan'da yeni saldırılar düzenleyeceği yönündeki tehdidinin ardından hükümete destek mesajı verdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bahar saldırıları yapacağını açıklayan Taliban'ın, bu adımıyla Afganistan'da her sene binlerce hayatı mahvettiğini onayladığı" vurgulandı.

Afganistan hükümetine destek mesajı verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, Taliban'a cevap olarak Afgan halkının yanında durmaktadır. Taliban ve terör gruplarına karşı duran Afgan güvenlik güçlerini destekliyoruz. Taliban, mermi ve bombalarını oylarla değiştirmelidir. Ofis kurmalılar. Oy kullanmalılar. Afgan liderlerini yabancı ülkelerdeki güvenli bölgelerinden kendi ülkelerine dönmeye çağırıyoruz ve Afganistan'ın geleceği için çalışmalarını istiyoruz. Daha fazla şiddet Afganistan'a barış ve güvenlik getirmeyecektir."

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