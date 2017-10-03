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ABD tarihinin en kanlı saldırısı: 64 yaşındaki ABD vatandaşı 59 kişiyi öldürdü

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen saldırı, ABD tarihinde şimdiye kadar en fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı olarak kayıtlara girdi.

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ABD'nin Las Vegas kentinde pazar gecesi 64 yaşındaki Amerikan vatandaşı Stephen Paddock'un konser alanındaki katılımcıların üzerine yolun karşısındaki otelin 32. katından ateş açması ülkeyi şoke etti.
 
Saldırıda en az 59 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. 
Daha önce ABD'nin farklı şehirlerinde de benzeri saldırılar düzenlenmişti ancak Paddock'un düzenlediği saldırı, ABD modern tarihindeki en kanlı silahlı saldırı oldu.

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