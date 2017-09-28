ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan: Bu ekonomimiz için ezber bozan bir reform

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ülkede ekonomik büyümenin hızlanması için vergi reformu teklifinin bu yıl sona ermeden ABD Kongresinden geçmesi gerektiğini söyledi.

Ryan, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin dün açıkladığı vergi reformu teklifiyle ilgili ABD'li televizyon kanalı CNBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

Vergi reformunun yasalaşması durumunda ülkenin ekonomik büyüme hızının yükseleceğini savunan Ryan, "Eğer vergi reformu 2017'de kabul edilmezse, 2018'de yüzde 3'lük büyüme oranını yakalayamayacağız. Bunu Kongre'den bu yıl bitmeden geçirmemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kongrenin şu an elinde vergi reformunu geçirmekten başka hiçbir şey yok. Bu reform ekonominin büyümesine yardımcı olacak, ücretleri yükseltecek, insanların maaşlarını arttıracak. Bu ekonomimiz için ezber bozan bir reform."

Reformun düşük ve orta gelirli vatandaşlarla hane halklarını koruyacağını vurgulayan Ryan, zengin ve varlıklı bireylere vergi konusunda ayrıcalıklar tanınmayacağının altını çizdi.

Ryan, ülkede kurumlar vergisi oranının yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşürülmesi konusunda ABD'li siyasetçilerin çoğunun da Başkan Trump'la aynı fikirde olduğunu sözlerine ekledi.

Vergi reformu tasarısının gelecek ay Temsilciler Meclisinde ve daha sonra ABD Senatosunda tartışılarak oylanması ve bu yıl bitmeden Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.