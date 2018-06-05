ABD, terör örgütü PKK/PYD'nin Münbiç'ten çekileceğini teyit etti

ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, basın brifinginde, Pompeo ile Çavuşoğlu tarafından onaylanan yol haritasının Münbiç'ten terör örgütü PKK/YPG'nin çekilmesi ve yerel halktan yönetim oluşturulmasını içerdiğini teyit etti.

Yetkili, gazetecilere ''Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan PKK/YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek'' diye konuştu.

(Sputnik)