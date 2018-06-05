ABD, terör örgütü PKK/PYD'nin Münbiç'ten çekileceğini teyit etti
Dün Washington'da görüşen ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları Mike Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun onayladığı Münbiç yol haritasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.
ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, basın brifinginde, Pompeo ile Çavuşoğlu tarafından onaylanan yol haritasının Münbiç'ten terör örgütü PKK/YPG'nin çekilmesi ve yerel halktan yönetim oluşturulmasını içerdiğini teyit etti.
Yetkili, gazetecilere ''Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan PKK/YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek'' diye konuştu.
(Sputnik)
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