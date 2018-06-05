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ABD, terör örgütü PKK/PYD'nin Münbiç'ten çekileceğini teyit etti

Dün Washington'da görüşen ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları Mike Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun onayladığı Münbiç yol haritasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

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ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, basın brifinginde, Pompeo ile Çavuşoğlu tarafından onaylanan yol haritasının Münbiç'ten terör örgütü PKK/YPG'nin çekilmesi ve yerel halktan yönetim oluşturulmasını içerdiğini teyit etti.
 
Yetkili, gazetecilere ''Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan PKK/YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek'' diye konuştu.
 
 
(Sputnik)

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