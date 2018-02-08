ABD teröristlere giyim sponsoru oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, YPG'nin 'sivil terörist' yalanı gün yüzüne çıktı.
TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
ABD DESTEK VERİYOR
ABD'nin desteğini alan terör örgütü yöneticileri de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda verilen zayiatı sivil halkmış gibi gösterme gayreti içinde girdi.
KADIN TERÖRİSTLERE ÖZEL KIYAFET
Son olarak bölgeden gelen fotoğraflarda, özellikle kadın teröristlerin ABD merkezli şirketin kıyafetlerini giyerek poz vermeleri dikkat çekti.
Kaynak: ENSONHABER
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