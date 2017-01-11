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ABD, Türkiye'nin bağımsızlığından rahatsız olmuş!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye'nin giderek daha bağımsız hâle gelen dış politikasının NATO için bir tehdit olduğu ifade edildi.

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Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün küresel eğilimleri değerlendirdiği 'Global Trends' isimli raporunun Avrupa bölümünde Türkiye'ye ilişkin olarak de değerlendirmelerde bulunuldu.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin gitgide daha bağımsız ve çok yönelimli hale gelen dış politikası en azından orta vadede, Avrupa'daki dağılma akımlarını artıracak. Bu durum, NATO'nun uyumu ve NATO-AB işbirliği karşısında bir tehdit oluşturacak."

Kaynak:Sputnik

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