ABD, Türkiye'nin bağımsızlığından rahatsız olmuş!

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün küresel eğilimleri değerlendirdiği 'Global Trends' isimli raporunun Avrupa bölümünde Türkiye'ye ilişkin olarak de değerlendirmelerde bulunuldu.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin gitgide daha bağımsız ve çok yönelimli hale gelen dış politikası en azından orta vadede, Avrupa'daki dağılma akımlarını artıracak. Bu durum, NATO'nun uyumu ve NATO-AB işbirliği karşısında bir tehdit oluşturacak."

Kaynak:Sputnik