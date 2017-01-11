ABD, Türkiye'nin bağımsızlığından rahatsız olmuş!
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye'nin giderek daha bağımsız hâle gelen dış politikasının NATO için bir tehdit olduğu ifade edildi.
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün küresel eğilimleri değerlendirdiği 'Global Trends' isimli raporunun Avrupa bölümünde Türkiye'ye ilişkin olarak de değerlendirmelerde bulunuldu.
Raporda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin gitgide daha bağımsız ve çok yönelimli hale gelen dış politikası en azından orta vadede, Avrupa'daki dağılma akımlarını artıracak. Bu durum, NATO'nun uyumu ve NATO-AB işbirliği karşısında bir tehdit oluşturacak."
Kaynak:Sputnik
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