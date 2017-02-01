Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD uçakları İdlib'de Kızılay binasını vurdu

ABD'ye ait uçaklar, Suriye'nin İdlib şehrindeki Arap Kızılayı'nı vurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kızılay Genel Başkanı ve Kızılay-Kızılhaç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kınık, ABD savaş uçaklarının Suriye'de Kızılay binasını vurduğunu duyurdu.

Twitter adresinden açıklama yapan Kınık "ABD uçakları İdlib Kızılay Merkezini vurdu, yaralılar var. Bu açık bir savaş suçudur" dedi.

Videoda bilgi veren itfaiye görevlisi, saldırının gece 3'te olduğunu açıkladı. En az 5-6 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen itfaiyeci, çalışanların çoğunun alt katta olduğunu ve bombanın alt katlara gelmemesinin felaketi önlediğini belirtti.

"VURULAN BİNA ARAP KIZILAYI'NA AİT"

Açıklamanın, saldırıya uğrayan binanın Türk Kızılayı'na ait olduğu yönünde yorumlara neden olması nedeniyle ikinci bir mesaj yazan Kınık "Vurulan merkez Suriye Arap Kızılay'ına ait bir merkez" dedi.

Saldırıda binanın büyük hasar gördüğü, ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. Öte yandan binayı vuran ABD uçaklarının, İncirlik'ten havalandığı da iddia dildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kritik MGK toplantısı sona erdi

Kritik MGK toplantısı sona erdi

Dünyadaki en tuhaf görünümlü pembe göller

Dünyadaki en tuhaf görünümlü pembe göller

İşte il il Türkiye nüfusu

İşte il il Türkiye nüfusu

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA