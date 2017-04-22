ABD: USS Carl Vinson Japonya'ya ulaşmak üzere
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bugün yaptğı açıklamada USS Carl Vinson uçak gemisinin çok yakında Japonya'ya ulaşacağını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bugün yaptğı açıklamada USS Carl Vinson uçak gemisinin çok yakında Japonya'ya ulaşacağını söyledi.
Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilimin artmasının ardından ABD Kuzey Kore'ye caydırıcı olması için USS Carl Vinson uçak gemisinin yola çıktığını belirtmişti.
Öte yandan ABD basınında çıkan haberlere göre USS Carl Vinson uçak gemisinin Kuzey Kore'ye doğru değil tam aksi yönde Avustralya'ya tatbikata gittiği ortaya çıkmıştı.
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