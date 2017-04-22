ABD: USS Carl Vinson Japonya'ya ulaşmak üzere

PKK'lı hainler çukurlarına gömüldü

Operasyonlarda bir haftada 45 terörist öldürüldü. Çukurca’da ise 2 terörist bomba yerleştirecekleri yola çukur kazarken öldürüldü. Şırnak’taki operasyonda da 6 hain etkisiz hale getirildi.