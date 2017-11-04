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ABD vatandaşlarına 'Somali'yi terk edin' çağrısı

Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu, 'Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda Amerikalılara yönelik tehditlerin artması' nedeniyle Amerikan vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

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Somali'deki ABD Diplomatik Misyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'yi terk etme çağrısının "Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda Amerikalılara yönelik tehditlerin artması" ve "ülkedeki güvenliğin istikrarsız olması" nedeniyle yapıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Somali'de kalmaya karar veren tüm vatandaşlarına "güvenlik durumlarını gözden geçirmeleri ve kişişel güvenliklerini artırmak için tüm uygun önlemleri almaları" tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Washington'ın Somali'de bir elçiliğinin olmadığı, orada bulunan Amerikan vatandaşlarının Nairobi'deki elçilik ile iletişim kurabileceği kaydedildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'nın (AFRICOM), iki gün önce Somali'de terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik iki hava saldırısında birçok DEAŞ üyesi ölmüştü.

 

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