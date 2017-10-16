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ABD ve Güney Kore ortak tatbikat başlattı

ABD ile Güney Kore, Kore yarımadasında ortak askeri tatbikat başlattı.

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Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze deneme tehditlerini yinelerken ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikat başlattığı kaydedildi.
 
Japon Denizi ile Sarı Deniz arasındaki bölgede düzenlenecek tatbikata 40 donanma gemisinin, denizaltıların, savaş uçaklarının ve helikopterlerin katıldığı belirtildi.
 
Tatbikatın beş gün süreceği kaydedildi.
 
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay New York'ta yapılan BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.
 
Pyongyang, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilmişti.
 

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