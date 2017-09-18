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ABD ve Güney Kore’den Kore yarımadası üzerinde ortak tatbikat

ABD ve Güney Kore’nin, Kore yarımadası üzerinde bombardıman uçağıyla tatbikat yaptığı bildirildi.

  • İHA
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  Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait B-1B bombardıman uçakları ve dört F-35 hayalet uçağı ile Güney Kore’ye ait 4 F-15K savaş uçaklarının Kore yarımadası üzerinde tatbikat yaptığını bildirdi. Bakanlık, ortak tatbikatın Kuzey Kore’nin nükleer ve füze tehdidine karşı caydırıcılık amacı taşıdığını belirtti.
 
  Sabah erken saatlerde ise Çin ve Rusya’nın Kuzey Kore yakınlarında ortak deniz tatbikatına başladığı belirtilmişti. Dün, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin bütün seçenekleri tükettiğini ve ABD'nin Kuzey Kore konusunu Pentagon'a devredebileceğini söylemişti.

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