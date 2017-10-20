ABD ve İsrail'e güvenin sonu acı oldu: Sözlerini tutmadılar, yalancılar...

ABD ve İsrail'e güvenerek bölgedeki tüm ülkelerin itirazlarına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumunun düzenlendiği IKBY bölgesi zor günler geçiriyor.

Talabani ailesi ve onlara bağlı KYB peşmergelerinin "ihanet"iyle 48 saat içinde Kerkük'ü ve sınır kapıları, petrol kuyuları gibi stratejik noktaların çoğunu kaybeden Barzani yönetimi hezimet yaşarken IKBY bölgesinde de büyük bir panik hakim.

Irak ordusu Erbil'e 50 kilometre mesafede

Irak ordusu ve mezhepçi Haşdi Şabi militanları IKBY bölgesi başkenti Erbil'e 50 kilometre mesafeye kadar yaklaşmışken, Peşmerge birlikleri de önleme saldırıları yaparak ilerleyişi durdurmaya çalışıyor.

Sahada karşılıklı can kayıpları yaşanırken korku ve paniğe kapılan Erbilli Kürtler, ABD konsolosluğu önünde eylem düzenledi.

ABD ve İsrail'e güvenin sonu acı oldu

Yasa dışı referandum sürecinde yer yer ellerinde ABD ve İsrail bayraklarıyla da görülen Barzani yanlıları, Irak ordusunun Erbil'e ilerlemesine rağmen kendilerini korumak adına somut bir adım atmayan ABD ve İsrail'e öfke kustu.

Konsolosluk önünde toplanan bir Erbilli'nin "Biri bizi yakacaksa Amerika yaksın, Haşdi Şabi değil, Bırakın Amerika bizi yaksın! ABD ve İsrail'in yardıma gelmesini istiyoruz, bize sözler verdiler fakat verdikleri sözler yalan çıktı. Onlar yalancılar!" demesi kameralara yansıdı.