ABD ve Karayiplere yeni tropik tehdit: Irma kasırgası

Harvey Kasırgası da çok kısa sürede 4’ncü kategori şiddetinde bir kasırgaya dönüşmüş ve Houston başta olmak üzere ABD’nin Körfez kıyılarındaki yerleşim birimlerini sular altında bırakmıştı.

Irma Kasırgasının, ABD’li meteoroloji yetkililerinin endişelerini artıran bir başka özelliği daha var; ABD meteoroloji literatüründe ‘Cape Verde kasırgası’ diye anılan kasırgalar arasında olması. Bu tropik sistemler, Atlas Okyanusunun doğu yakasına yakın Cape Verde Adalarının (Cabo Adaları) hemen yakınında oluştuktan sonra Atlantik’i batıya doğru geçiyorlar. Cape Verde civarında oluşan hava sistemleri tarihsel olarak oldukça şiddetli ve yıkıcı kasırgalar üretiyor. ABD ve Karayiplerde büyük can ve mal kaybına yol açan Hugo Kasırgası, Floyd Kasırgası ve Ivan Kasırgası, bunlardan bazıları.

Hurricane watches are in effect for the Nrn Leeward Islands. TS force winds are most likely to late Tuesday. https://t.co/bMPsoVzZbE pic.twitter.com/62ODI79Pmu — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 4 Eylül 2017

Yine, Irma Kasırgasının rüzgar değerlerinin Pasifik süper tayfunlarının özelliğini sergilemesi de meteoroloji uzmanlarının kafasını karıştırıyor. Meteoroloji uzmanı Michael Ventrice, Irma’nın rüzgar hızı değerlerinin, 10 yıllık kasırga gözlem deneyimi içinde gördüğü en yüksek değerler olduğunu belirterek, Irma kasırgasının, ’emekli’ listesine girmeye aday olduğu uyarısı yaptı.

These are the highest windspeed forecasts I've ever seen in my 10 yrs of Atlantic hurricane forecasting. #Irma is another retiree candidate. pic.twitter.com/e6nMsp1myY — Michael Ventrice (@MJVentrice) 31 Ağustos 2017

Michael Ventrice’in kullandığı ‘retiree candidate (emekli adayı)’ deyimi ise, kasırgaların isimlendirmesiyle ilgili ürkütücü bir beklenti. Çok yıkıcı ve can alıcı kasırga isimleri, kötü anıları yeniden canlandırmamak için tropik fırtınalara verilecek isim listesinden emekli ediliyor ve bir daha kullanılmıyor. Örneğin, Andrew ismi 1992 yılında, Katrina ile Rita isimleri 2005 yılında ve Sandy adı da 2012 yılında, bir daha kullanılmamak üzere emekli edilmişlerdi.

Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre, ABD Kasırga Merkezi, halen Atlas Okyanusunun orta kesimlerinde batıya ilerleyişini sürdüren Irma Kasırgasının Karayip adalarının kapısına dayanacağı Salı akşamına kadar kategori 4 şiddetinde bir kasırgaya dönüşeceğini öngörüyor. Irma’nın son anda güzergahını değiştirip yeniden okyanus içinde kaybolması en iyi olasılık. Aksi takdirde gelecek hafta başında Karayipleri ve ABD kıyıları yeni bir doğal felaket ile yüz yüze kalabilir. Irma’nın Karayiplere ve Meksika Körfezine mi yöneleceği, kuzeye yönelip ABD’nin Atlantik kıyılarını mı tehdit edeceği veya yeniden Okyanusa yönelerek zararsız atlatılan kasırgalar arasına mı katılacağı Pazartesi gününden itibaren daha net anlaşılacak.