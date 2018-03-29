ABD ve Rus askerleri Suriye'nin batısında çatışmanın eğişinden döndü

ABD ve Rusya'nın Suriye'de çatışmanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. Bu bilgi bizzat ABD Savunma Bakanı Mattis tarafından açıklandı. Mattis'in açıkladığına göre Suriye’deki Rus güçleri ülkenin batısında ABD birlikleri ve yerel unsurlarla çatışmanın eşiğinden döndü. Yaşanan kriz, taraflar arasındaki telefon görüşmesiyle çözüldü.Hafta başında yaşanan krizin ayrıntılarını, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bakanlığın basın ofisini ziyareti sırasında anlattı.



İKİ TARAF DA 'BİRAZ' ÇEKİLİNCE KRİZ AŞILMIŞ!



Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre olayın Fırat nehrinin doğusunda Deyrizor bölgesinde cereyan etti. Mattis, “Rus unsurlar” olarak bahsettiği güçlerin daha ileri ve yakın konuşlanmak için hareket ettiğini açıkladı.



ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un görüşmesi sonrası krizin aşıldığını belirten Mattis, “Rus unsurlar geri çekildi, biz de çok az çekildik” dedi.



Deyrizor’da geçen ay da, Rus paralı askerleri ve Suriye hükümet güçleri ABD ve ABD destekli güçlerle çatışmıştı. ABD saldırıya, hava bombardımanıyla yanıt vermiş ve Kremlin bağlantılı özel şirketin paralı askerleri dahil 300 asker öldürülmüştü. Mattis, Rus paralı askerlerinin neden saldırdığı konusundaki soruya, “Bunu hala yanıtlayamıyorum ama açıkçası bunun için çok ağır bir bedel ödediler” karşılığını verdi.



'PARALI ASKERLER BİZE BAĞLI DEĞİL'



Şubat ayındaki çatışmayı, iki ülke arasındaki kırmızı hat görüşmesi de engelleyememişti. Görüşmeyi yapan Rus yetkililer, paralı askerlerin kendilerine bağlı olmadığını söylemişti. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu sefer bir çatışma olasılığının, Rusya’nın yönlendirmesiyle azaltıldığını kaydetti.



ABD'NİN SURİYE'DE 2 BİN ASKERİ VAR



ABD’nin Suriye’de DEAŞ’la mücadele kapsamında Suriye Demokratik Güçleri’ne destek veren yaklaşık 2 bin askeri mevcut.



DEAŞ’llı teröristlerin bulunduğu alanlar, Fırat nehrinin orta kesimlerinde yer alıyor. ABD’li yetkililer bu alanların temizlenmesinin, Türkiye’nin askeri operasyonları nedeniyle yavaşladığını belirtiyor.



(Milliyet)