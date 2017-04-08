ABD ve Rusya arasında Suriye kritik görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İkili Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikili görüşmede Suriye'deki son durumun ele alındığını açıkladı. Pentagon ise söz konusu görüşmeyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

ABD, Suriye rejimine ait Şaryat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurmuştu. 6 yıldır devam eden Suriye iç savaşında ilk kez Esed rejimine ait bir hedefi vuran ABD, Moskova’ya “sınırlarını bil” mesajı vermişti. Trump yönetimi Şaryat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı ile hem iç hem de dış politikada girdiği sıkışmışlığı aşmayı hedefliyor.